Nijerya'da fidye için kaçırma olayı: 6 kişi kaçırıldı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 6 kişinin fidye için kaçırıldığı bildirildi. Saldırıda 2 polis yaralandı.
Nijerya'nın kuzeyindeki Kaduna eyaletinde silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 6 kişinin fidye için kaçırıldığı bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı bir grup, Kaduna'ya bağlı Kujama bölgesine saldırı düzenledi.
Saldırıda 6 kişi fidye için kaçırılırken, 2 polis açılan ateşte yaralandı.
Ülkede insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sık rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedefe alarak yüksek meblağlarda fidye talep ediyor.
Kaynak: AA / Dünya