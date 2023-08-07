Nijerya'da fidye için kaçırılan 7 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen hava operasyonuyla fidye için kaçırılan 7 kişi kurtarıldı. Operasyonda 6 kadın ve bir erkek kurtarıldı ve sağlık kontrolü için NAF tıbbi tesisine sevk edildi.