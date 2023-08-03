Nijerya'da fidye için kaçırılan 4 kişi kurtarıldı
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Nijerya ordusu, Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin fidye için kaçırdığı 4 kişinin operasyonla kurtarıldığını bildirdi. Operasyonda rehin alınan 4 kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı.
Nijerya ordusu, Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin fidye için kaçırdığı 4 kişinin operasyonla kurtarıldığını bildirdi.
Ordu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Musa Yahaya, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Kajuru bölgesinde silahlı kişilere operasyon düzenlendiğini belirtti.
Yahaya, operasyonda silahlı kişilerin rehin aldığı 4 kişinin kurtarıldığını ifade etti.
Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.