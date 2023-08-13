Nijerya'da fidye için kaçırılan 10 kişi kurtarıldı
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Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin fidye için kaçırdığı 10 kişi düzenlenen operasyonla kurtarıldı. Operasyonda 3 silahlı kişi etkisiz hale getirildi ve silahlar ele geçirildi.
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin fidye için kaçırdığı 10 kişi düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Ordu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Musa Yahaya, yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Chikun bölgesindeki Yero köyünde silahlı kişilere operasyon düzenlendiğini belirtti.
Yahaya, silahlı kişilerin rehin aldığı 10 kişinin kurtarıldığını kaydetti.
Operasyonda 3 silahlı kişinin etkisiz hale getirildiğini aktaran Yahaya, silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiği bilgisini paylaştı.
Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.