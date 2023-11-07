Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıda 18 kişi de yaralandı.
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, silahlı kişiler, Katsina eyaletine bağlı Musawa bölgesinde, Mevlüt kutlaması için toplananlara ateş açtı.
Saldırıda, 20 kişi yaşamını yitirdi.
Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq Aliyu, yaptığı açıklamada, saldırıyı doğrulayarak, 18 kişinin de yaralandığını belirtti.
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.