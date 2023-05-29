Nijerya'da Devlet Başkanı Yemin Töreni İçin 3 Binden Fazla Güvenlik Görevlendirildi

Nijerya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun yemin töreni için başkent Abuja'da 3 binden fazla güvenlik gücü konuşlandırıldı. Nijerya Federal Başkent Bölge Polis Sözcüsü Josephine Adeh, yaptığı yazılı açıklamada, başkentte Bola Ahmed Tinubu için düzenlenen yemin töreni nedeniyle güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Nijerya'da yeni seçilen Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun yemin töreni için başkent Abuja'da 3 binden fazla güvenlik gücü konuşlandırıldı.

Nijerya Federal Başkent Bölge Polis Sözcüsü Josephine Adeh, yaptığı yazılı açıklamada, başkentte Bola Ahmed Tinubu için düzenlenen yemin töreni nedeniyle güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Adeh, başkentin farklı bölgelerinde 3 bin 365 güvenlik gücünün konuşlandırıldığını ifade etti.

Adeh, yemin törenini engellemek isteyen herhangi bir grubun bu karardan vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Nijerya Devlet Güvenlik Servisi (DSS), bazı siyasi aktörlerin Tinubu'nun göreve başlamasını engelleme planları yaptığını bildirmişti.