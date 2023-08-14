Nijerya'da devam eden yağışlar nedeniyle 19 eyalette su taşkını uyarısı

Nijerya'da şiddetli yağışlar devam ediyor. Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, bu ay 19 eyalette su taşkını olabileceği uyarısında bulundu. Nisandan bu yana 10 eyalette 34 bin 983 kişi sellerden etkilendi ve 5 kişi hayatını kaybetti.