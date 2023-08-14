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Nijerya'da devam eden yağışlar nedeniyle 19 eyalette su taşkını uyarısı

Dünya Haberleri

Nijerya'da şiddetli yağışlar devam ediyor. Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, bu ay 19 eyalette su taşkını olabileceği uyarısında bulundu. Nisandan bu yana 10 eyalette 34 bin 983 kişi sellerden etkilendi ve 5 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da devam eden yağışlar nedeniyle bu ay 19 eyalette su taşkını olabileceği uyarısı yapıldı.

Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü İbrahim Farinloye, ülkede şiddetli yağışların sürdüğünü açıkladı.

Farinloye, yağışlar nedeniyle bu ay 19 eyalete bağlı 56 bölgede su taşkını görülebileceğini duyurdu.

Ülkede nisandan bu yana 10 eyalette toplam 34 bin 983 kişi sellerden olumsuz etkilenmişti.

Seller nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmiş, 7 bin 353 kişi yaşadıkları yerden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Dünya

Nijerya Dünya Haberler

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