Nijerya'da DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'a yönelik hava operasyonlarında 100'den fazla terörist öldürüldü

Nijerya'nın Zamfara ve Niger eyaletlerinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütüne yönelik hava operasyonlarında 100'den fazla teröristin öldürüldüğü bildirildi. Operasyonlarda onlarca teröristin yaralı kaçtığı belirtildi.

Nijerya'nın Zamfara ve Niger eyaletlerinde DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütüne yönelik hava operasyonlarında 100'den fazla teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun son bir haftada Zamfara ve Niger eyaletlerinde ISWAP'a karşı hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Buba, operasyonlarda 100'den fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini, onlarca teröristin yaralı kaçtığını kaydetti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.