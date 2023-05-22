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Nijerya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması sona erdi

Nijerya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması sona erdi

Dünya Haberleri

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemi sona erdi. Nijerya'daki kayıtlı Türk seçmenler, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda 20-21 Mayıs'ta oylarını kullandı. YSK verilerine göre 584 kayıtlı seçmenin bulunduğu Nijerya'da 100 kişi oy kullandı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy kullanma işlemi sona erdi.

Nijerya'daki kayıtlı Türk seçmenler, Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda 20-21 Mayıs'ta oylarını kullandı.

Oy verme işlemlerinin yerel saatle 22.00'da sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre 584 kayıtlı seçmenin bulunduğu Nijerya'da 100 kişi oy kullandı.

Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu. Oy pusulalarının yer aldığı çuvallar diplomatik kuryeler ile Türkiye'ye gönderilecek.

Nijerya'da Cumhurbaşkanı Seçimi ilk turda 86 seçmen oy kullanmıştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Dünya

Batı Afrika Türkiye Nijerya Dünya Haberler

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