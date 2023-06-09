Nijerya'da çatışmalar: 40 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Benue eyaletinde çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Silahlı saldırılarda ölenlerin cenazeleri defnedildi, bölgede kayıp kişilerin olduğu ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Nijerya'da çiftçiler ve hayvan yetiştiricileri arasında zaman zaman çatışmaların yaşandığı Benue eyaletinde, silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiği bildirildi.

Shitile Kalkınma Derneği Sekreteri Zuai Ephraim, yaptığı açıklamada, 4 Haziran'da silahlı kişilerce eyaletin Katsina-Ala bölgesine bağlı farklı köylere düzenlenen saldırılarda şimdiye kadar 40 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Cenazelerin defnedildiğini aktaran Ephraim, bölgede çok sayıda kişinin kayıp olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Ephraim, bölgeye sevk edilen güvenlik güçlerinin olayı kontrol altına aldığını ifade etti.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile tarımla uğraşan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Göçebe Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.