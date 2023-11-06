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Nijerya'da çatışmada 22 kişi öldü

Nijerya'nın Benue eyaletinde, iki silahlı çete arasındaki çatışmada 22 kişi öldü. Benue eyaletine bağlı Ukum bölgesindeki Chito köyünde hafta sonu silahlı çete üyeleri arasında şiddetli çatışma yaşandı. Çatışmada 22 çete üyesi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Ukum bölgesinde, birbirine rakip silahlı çeteler arasında üstünlük mücadelesi yaşanıyor.