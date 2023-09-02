Nijerya'da camiye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde camiye düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.