Nijerya'da Boko Haram ve ISWAP Çatışmasında 60 Terörist Öldü

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram ve ISWAP arasında çıkan çatışmada en az 60 terörist öldü. Çatışmada ele başları da dahil olmak üzere iki örgüt üyesi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütleri Boko Haram ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP arasında çıkan çatışmada en az 60 terörist öldü.

Çad Gölü bölgesinde isyanla mücadele uzmanı Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, hafta sonu Borno eyaletine bağlı Tumbum Ali bölgesinde, terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP'ın çatıştığını belirtti.

Makama, çatışmada, aralarında örgüt ele başlarının da olduğu en az 60 Boko Haram ve ISWAP üyesinin öldüğünü kaydetti.

Zagazola Makama, Boko Haram tarafından ISWAP üyelerinin öldürmesiyle başlayan çatışmalarda iki gruba ait araçların da kundaklandığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Ülkede 2016'da Boko Haram'dan ayrılan bazı üyelerin terör örgütü ISWAP'ı kurmasının ardından iki grup arasında güç mücadelesi yaşanıyor.