Nijerya'da Boko Haram ve ISWAP arasında çatışma: 41 terörist öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram ile ISWAP arasında çıkan çatışmalarda 41 terörist öldü. Çatışmalarda örgüt elebaşıları da hayatını kaybetti.

Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP arasında çıkan çatışmalarda 41 terörist öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre ISWAP üyeleri, Borno eyaletine bağlı Duguri bölgesinde Boko Haram'a yönelik saldırı düzenledi.

Saldırının ardından iki örgüt arasında çatışma yaşandı.

Çatışmalarda 41 terörist öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Ölenlerin arasında örgüt elebaşılarının da bulunduğu bildirildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Ülkede 2016'da Boko Haram'ın bazı üyelerinin kurduğu terör örgütü ISWAP nedeniyle zaman zaman iki grup arasında güç mücadelesi yaşanıyor.