Nijerya'da Boko Haram tarafından kaçırılan kızlardan biri daha kurtarıldı

Nijerya ordusu, Boko Haram'a yönelik düzenlediği operasyonda, 2014'te kaçırılan Chibok kızlarından biri olan Mary Nkeki'yi kurtardı. Nkeki'nin çocukları yetersiz beslenmeden hayatını kaybetti ve operasyon sırasında örgüt üyesi kocası da teslim oldu.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kızlardan biri daha kurtarıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya ordusu, Borno eyaletine bağlı Lagara bölgesinde terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, Boko Haram tarafından rehin tutulan Chibok kızlarından 27 yaşındaki Mary Nkeki kurtarıldı.

Nkeki'nin 2 çocuğunun yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiği öğrenilirken, operasyon sırasında Nkeki'nin örgüt üyesi kocası da orduya teslim oldu.

2014'te Chibok kentindeki yatılı okulda 276 kız öğrenci kaçırılmıştı

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.