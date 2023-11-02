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Nijerya'da Boko Haram saldırılarında 37 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Yobe eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırılarında 37 kişinin öldüğü belirtildi. Yobe Eyalet Polis Sözcüsü Abdulkarim Dungus, saldırıda 17 gencin yaşamını yitirdiğini ve 20 kişinin de mayın patlaması sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.