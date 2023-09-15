Nijerya'da Boko Haram'a Lojistik Destek Sağlayan 12 Kişi Yakalandı

Nijerya'nın Yobe eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'a lojistik destek sağlayan 12 kişinin yakalandığı bildirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun, Yobe eyaleti Gujba bölgesinde Boko Haram'a karşı operasyonlarını sürdürdüğünü belirtti.

Edward Buba, operasyonda terör örgütüne lojistik destek sağlayan 12 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Buba, ordunun, gıda maddesi, yüklü miktarda yakıt ile 3,1 milyon naira (yaklaşık 106 bin 600 TL) nakit para ele geçirdiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.