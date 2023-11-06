Nijerya'da Boko Haram'a Karşı Hava Operasyonları: 160 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'nın Borno ve Yobe eyaletlerinde düzenlenen hava operasyonlarında 160 Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonlarda çok sayıda yaralı kaçtı.

Nijerya'nın Borno ve Yobe eyaletlerinde düzenlenen hava operasyonlarında 160 Boko Haram üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Çad Gölü bölgesinde isyanla mücadele uzmanı Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletine bağlı Mandara ve Yobe eyaletine bağlı Kumadugu bölgelerinde Boko Haram'a yönelik hava operasyonları düzenlediğini belirtti.

Makama, operasyonlarda 160 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda yaralı kaçtığını kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde, 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.