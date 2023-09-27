Nijerya'da Biafra Terör Örgütüne Hava Operasyonu
Nijerya'nın güneyindeki İmo ve Anambra eyaletlerinde terör örgütü Biafra Yerli Halklarına (IPOB) yönelik hava operasyonlarıyla silahlı çetelerin kampları yok edildi.
Nijerya'nın güneyindeki İmo ve Anambra eyaletlerinde terör örgütü Biafra Yerli Halklarına (IPOB) yönelik hava operasyonlarıyla silahlı çetelerin kampları yok edildi.
Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, yaptığı açıklamada, ordunun, İmo ve Anambra eyaletlerinde IPOB'a düzenlediği hava operasyonlarında silahlı çetelerin kamplarının yok edildiğini bildirdi.
Gabkwet, operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini ve yaralandığını kaydetti.
Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.