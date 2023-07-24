Nijerya'da Benzin Tankeri Patlaması: 8 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın güneyindeki Ondo eyaletinde benzin taşıyan tankerin patlaması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi. Tankerdeki yakıtı çalmaya çalışan bazı kişilerin neden olduğu patlamada, kimlikleri tespit edilemeyen 8 kişi hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısının 20'ye kadar çıktığı iddia ediliyor.