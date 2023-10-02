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Nijerya'da Bağımsızlık Günü dolayısıyla 25 mahkum affedildi

Nijerya'da 1 Ekim Bağımsızlık Günü nedeniyle Taraba, Adamawa ve Plateau eyaletlerinde çoğu adi suçlardan mahkum olan 25 kişi için af çıkarıldı. Taraba Eyaleti'nde 17 mahkum, Adamawa ve Plateau eyaletlerinde ise idam cezası alan 8 kişi serbest bırakıldı.