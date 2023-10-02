Nijerya'da Bağımsızlık Günü dolayısıyla 25 mahkum affedildi
Nijerya'da 1 Ekim Bağımsızlık Günü nedeniyle Taraba, Adamawa ve Plateau eyaletlerinde çoğu adi suçlardan mahkum olan 25 kişi için af çıkarıldı. Taraba Eyaleti'nde 17 mahkum, Adamawa ve Plateau eyaletlerinde ise idam cezası alan 8 kişi serbest bırakıldı.
Nijerya'da "1 Ekim Bağımsızlık Günü" dolayısıyla 25 mahkum affedildi.
Ülkenin Taraba, Adamawa ve Plateau eyaletlerinde Bağımsızlık Günü nedeniyle çoğu adi suçlardan mahkum 25 kişi için af çıkarıldı.
Taraba Eyaleti Valisi Agbu Kefas, yaptığı açıklamada, bu kapsamda eyalette 17 mahkuma af çıkarıldığını bildirdi.
Adamawa ve Plateau eyaletlerinde de idam cezası alan 8 kişinin aftan yararlandığı ve serbest bırakıldığı belirtildi.
Nijerya, bağımsızlığının 63. yılını kutluyor.
Kaynak: AA / Dünya