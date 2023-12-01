Nijerya'da Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu'na Saldırı

Nijerya'nın Kogi eyaletindeki Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) ofisine silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, çok sayıda mülk tahrip edildi.

Nijerya'nın Kogi eyaletindeki Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (INEC) ofisine saldırı düzenlendiği bildirildi.

INEC'in X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir grup silahlı kişinin Kogi eyaletinin Lokoja bölgesinde INEC ofisine saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, güvenlik personeli ile saldırganlar arasında şiddetli çatışma çıktığı, yarım saatten fazla süren çatışmada can kaybı yaşanmadığı ancak çok sayıda mülkün tahrip edildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölge sakinlerini korumak için birleşik güvenlik personelinden oluşan bir ekibin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Saldırının nedeni araştırılıyor.