Nijerya'da aşırı yüklü kamyonun karıştığı kazada 17 kişi hayatını kaybetti

ABUJA, 22 Kasım (Xinhua) -- Nijerya'nın kuzey ve iç kesiminde yer alan Nijer eyaletinde Salı günü aşırı yüklü bir kamyonun karıştığı kazada en az 17 kişi hayatını kaybetti, 206 kişi ise yaralandı.

Nijerya Federal Yol Güvenliği Birlikleri Ulusal Sözcüsü Bisi Kazeem, Çarşamba günü Xinhua'ya gönderdiği yazılı açıklamada, kapasitesinin üzerinde mal ve yolcu taşıyan kamyonun sürücüsünün, Magama yerel yönetimindeki işlek bir otoyolda kontrolü kaybettiğini söyledi.

Acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini belirten Kazeem, kazadan etkilenen kişi sayısının 229 olduğunu sözlerine ekledi.

Yetkili, trafik polisinin yürüttüğü ön inceleme sonucuna göre kazanın hız ihlali nedeniyle meydana geldiğini belirtti.

Yaralıların, tedavi için bir devlet hastanesine kaldırıldığını kaydeden Kazeem, hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin aynı hastanenin morguna götürüldüğünü söyledi.

Nijerya'da ölümle sonuçlanan trafik kazaları sıklıkla meydana gelirken, kazalara çoğunlukla kapasitelerinin üzerinde yolcu taşıma, kötü yol şartları ve dikkatsiz araç kullanımı sebebiyet veriyor.