Nijerya'da Aşırı Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı: 200'den Fazla Ölüm

Nijerya'da Aşırı Yağışlar Sel Felaketine Yol Açtı: 200'den Fazla Ölüm
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Nijerya'nın Niger eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu oluşan sellerde 200'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yerel yetkililer, yaşamını yitirenler için toplu cenaze düzenlendiğini bildirdi.

NİJERYA'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı Mokwa Bölge Başkan Yardımcısı Musa Kimboku, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kimboku, seller nedeniyle yaşamını yitirenler için toplu cenaze düzenlendiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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