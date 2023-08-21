Nijerya'da Artan Güvenlik Sorunları Nedeniyle 3,5 Milyon Kişi Yardıma Muhtaç

Nijerya'da artan güvenlik sorunları nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş 3,5 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç olduğu bildirildi. Güvenlik sorunları nedeniyle aileler beslenme, barınma, su, korunma ve geçim kaynakları gibi akut ihtiyaçlarla mücadele ediyor. Hükümet ve insani yardım kuruluşları ise müdahalelerini artırmak için çaba sarf ediyor.