Nijerya'da akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle grev ilan edildi

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC), ülkede artırılan akaryakıt fiyatları nedeniyle kamu çalışanları için ülke çapında grev ilan etti. NLC Başkanı Joe Ajero, hükümetin eski akaryakıt fiyatlarına dönmesi için süre verdiklerini kaydederek, aksi takdirde ülke çapında süresiz protesto yapacaklarını ifade etti.

Nijerya İşçi Konfederasyonu (NLC), ülkede artırılan akaryakıt fiyatları nedeniyle kamu çalışanları için ülke çapında grev ilan etti.

NLC Başkanı Joe Ajero, yaptığı açıklamada, ülkede akaryakıt fiyatlarının artırılması üzerine acil toplandıklarını belirtti.

Ajero, hükümetin, özellikle Nijerya Ulusal Petrol Şirketinin (NNPC) eski akaryakıt fiyatlarına dönmesi için 7 Haziran'da ülke çapında greve gitme kararı aldıklarını söyledi.

Hükümete NLC'nin talebini yerine getirmek için süre verdiklerini kaydeden Ajero, aksi takdirde ülke çapında süresiz protesto yapmaya başlayacaklarını ifade etti.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Ülkede litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,40 dolar) satılan akaryakıt fiyatları 488-557 nairaya (1,06-1,21 dolar) çıkmıştı.

Nijerya'daki yakıt sübvansiyonu

Nijerya, Afrika'nın ikinci büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Hükümet, Ekim 2000'de petrol şirketlerine doğrudan mali destek sağlayarak akaryakıt sübvansiyonu getirmişti.

Devlet Başkanı Tinubu, yakıt sübvansiyonunun yoksulları değil sadece zenginleri kayırdığını ve maliyetin giderek arttığını belirterek, sübvansiyonu kaldıracağını açıklamıştı.