Nijerya'da akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 eyalette haftalık çalışma günleri 3'e indirildi

Nijerya'da hükümet tarafından sübvansiyonların kaldırılmasının ardından zamlanan akaryakıt fiyatları nedeniyle 2 eyalette, haftalık çalışma günleri 3'e indirildi. Kwara ve Edo eyaletlerinde ülkede artan akaryakıt fiyatları nedeniyle kamu çalışanları için haftalık çalışma günleri 5'ten 3'e düşürüldü.

Nijerya'da, hükümet tarafından sübvansiyonların kaldırılmasının ardından zamlanan akaryakıt fiyatları nedeniyle 2 eyalette, haftalık çalışma günleri 3'e indirildi.

Kwara ve Edo eyaletlerinde ülkede artan akaryakıt fiyatları nedeniyle kamu çalışanları için haftalık çalışma günleri 5'ten 3'e düşürüldü.

Kwara Valiliğinden yapılan açıklamada, bu kararın, artan akaryakıt fiyatlarıyla mücadele etmek için alındığı belirtildi.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun, 29 Mayıs'ta, petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını açıklamasının ardından ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti.

Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,40 dolar) satılan akaryakıt fiyatları, 488-557 nairaya (1,06-1,21 dolar) çıkmıştı.

Nijerya'da işçi sendikaları, eski akaryakıt fiyatlarına dönülmesi için 7 Haziran'a kadar süre vermiş, aksi takdirde ülke çapında grev başlatacaklarını duyurmuştu. Ancak sendikalar, hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından grevi askıya almıştı.

Nijerya'daki yakıt sübvansiyonu

Nijerya, Afrika'nın ikinci büyük petrol üreticisi olmasına karşın rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.

Hükümet, Ekim 2000'de, petrol şirketlerine doğrudan mali destek sağlayarak akaryakıt sübvansiyonunu uygulamaya koymuştu.

Tinubu, söz konusu sübvansiyonun, yoksulları değil sadece zenginleri kayırdığını ve maliyetin giderek arttığını belirterek, sübvansiyonu kaldıracağını açıklamıştı.