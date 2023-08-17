Nijerya'da 7 Ayda 5 Binden Fazla Kişi Öldürüldü

Güvenlik sorunlarının arttığı Nijerya'da 7 ayda 5 binden fazla kişinin öldürüldüğü bildirildi. Ülkede faaliyet gösteren Beacon Consulting adlı güvenlik risk yönetimi ve istihbarat danışmanlığı şirketi tarafından 2023 Nijerya güvenlik raporu yayımlandı. Rapora göre, silahlı çeteler ile terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP üyeleri, ocak-temmuz arasında ülkenin farklı bölgelerinde silahlı saldırılar düzenledi. Saldırılarda 5 bin 166 kişi öldürüldü, 1830 kişi de kaçırıldı. Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor. Nijerya'da 29 Mayıs'ta göreve başlayan Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinde artan güvensizlik ortamıyla başa çıkmak için reform sözü vermişti.