Nijerya'da 57 Kaçak Rafineri İmha Edildi

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinde, 57 kaçak rafineri imha edildi. Operasyon kapsamında 122 bin 600 bin litre ham petrol ve 90 bin litre gaz yağı ele geçirildi. Nijerya'da yüzlerce yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'nın güneyinde, 57 kaçak rafineri imha edildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki petrol bölgesinde "Delta Safe" operasyonunun sürdüğünü belirtti.

Danmadami, operasyon kapsamında 57 kaçak rafinerinin belirlenerek imha edildiğini aktararak, 122 bin 600 bin litre ham petrol ve 90 bin litre gaz yağının ele geçirildiğini ifade etti.

Operasyonlarda 16 kaçakçının gözaltına alındığını kaydeden Danmadami, 158 depolama tankı, 8 araç, 27 ahşap tekne ve 7 silahın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya'da yüzlerce yasa dışı petrol rafinerisi faaliyet gösteriyor.

Nijerya'nın tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil ve dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ini oluşturuyor.

Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada bulunuyor.

Petrol yataklarının yer aldığı Delta bölgesinde, silahlı grupların petrol alanlarındaki sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar yaşanıyor.