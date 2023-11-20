Nijerya'da 40 Milyon Fidan Dikilecek

Nijerya'nın Yobe eyaletinde, iklim değişikliğine karşı mücadele kapsamında 5 yıl içinde 40 milyon fidan dikileceği açıklandı. Proje, arazi bozulması, çölleşme ve erozyonla mücadeleyi içeriyor.

Nijerya'nın Yobe eyaletinde, iklim değişikliğine karşı mücadelede kapsamında 5 yıl içinde 40 milyon fidan dikileceği bildirildi.

Yobe Valisi Mai Mala Buni, yazılı açıklamasında, eyaletin 17 bölgesinde arazi bozulması, çölleşme ve erozyonla mücadele amacıyla 5 yılda 40 milyon fide dikileceğini belirtti.

Buni, Afrika Kalkınma Bankasınca (AfDB) finanse edilecek projenin, her bir bölgede barınak kuşağı, ağaçlık alan, meyve bahçesi ve vahaların rehabilitasyonunu içerdiğini söyledi.

İklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle karşılaşan çok sayıda Afrika ülkesi, kuraklığın ve çölleşmenin önüne geçmek için son yıllarda yeşillendirme kampanyaları düzenliyor.