Nijerya'da 3 Ayda 814 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, 3 ayda silahlı çete veya terör örgütleri Boko Haram ve Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 814 kişi etkisiz hale getirildi.

Nijerya'da güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda, 3 ayda silahlı çete veya terör örgütleri Boko Haram ve Biafra Yerli Halkları (IPOB) üyesi 814 kişi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, yaptığı açıklamada, ordunun, haziran-temmuz-ağustos aylarında ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çete ve terör örgütlere karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Buba, söz konusu operasyonlarda 240 çete üyesi ve 574 Boko Haram ve IPOB üyesinin öldürüldüğünü, onlarca terörist ve çete üyesinin de yaralandığını kaydetti.

Operasyonlarda rehin alınan 751 kişinin kurtarıldığını aktaran Buba, 1326 teröristin de gözaltına alındığını açıkladı.

Buba, operasyonlarda 4 bin 560 Boko Haram üyesi ve ailelerinin orduya teslim olduğu, çete üyeleri ve teröristlere ait 169 silah ve önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Ordunun ülkenin ulusal güvenliğini baltalayan suç gruplarına karşı güçlü bir baskı uygulamaya devam edeceğini vurgulayan Buba, "Teröristlerin ve yandaşlarının, kendilerine yönelik süren askeri baskı karşısında kazanamayacakları açık." dedi.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çeteler ve terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.