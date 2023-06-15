Nijerya'da 20 yıldır seyyar çaycılık yapan İsah Aliyu, motosikletiyle geçimini sağlıyor

Nijerya'nın Kano eyaletinde, 20 yıldır "seyyar çaycılık" yapan İsah Aliyu, pazar ve mahalleleri motosikletiyle dolaşarak geçimini sağlıyor. Gençliğini Sokoto ve Niger eyaletlerinde geçiren ve farklı meslekleri deneyen 41 yaşındaki Aliyu, AA muhabirine, mesleğe nasıl başladığını anlattı.

Nijerya'nın Kano eyaletinde, 20 yıldır "seyyar çaycılık" yapan İsah Aliyu, pazar ve mahalleleri motosikletiyle dolaşarak geçimini sağlıyor.

Gençliğini Sokoto ve Niger eyaletlerinde geçiren ve farklı meslekleri deneyen 41 yaşındaki Aliyu, AA muhabirine, mesleğe nasıl başladığını anlattı.

Nijeryalı Aliyu, sabah ve öğleden sonra çay dolu termoslarıyla kilometrelerce yol gittiğini belirterek, 20 yıldır Kano eyaletinde sokak sokak dolaşıp insanlara çay sattığını dile getirdi.

Aliyu, daha önce su ve şeker kamışı sattığını ancak bu mesleğin çok zor olduğunu söyledi.

Eski Devlet Başkanı General Sani Abacha dönemine denk gelen 1993'te daha iyi bir yaşam sürdürmek için Kano'ya taşındığını aktaran Aliyu, "Kano'dakilerin çayı çok sevdiklerini fark ettim. Bundan dolayı pazarda dükkanları gezerek çay satmaya başladım." dedi.

İsah Aliyu, o dönemlerde termos kullanımı yaygın olmadığı için çaydanlıkla çay sattığını ifade etti.

Zaman geçtikçe bu mesleğe renk katmak için yürümek yerine motosikletle çay satmaya başladığını kaydeden Aliyu, artık çaydanlık yerine termos kullandığını belirtti.

"Bu işten çok para kazanıyorum"

20 yıldır bu işi yaptığını ve çaycılık mesleğinden çok para kazandığını söyleyen Aliyu, "Çay satarak kendime bir ev yaptım ve evlendim. Şu anda 8 çocuğum var ve bunlardan 6'sı okula gidiyor. Yani bu işten çok para kazanıyorum ve bu işle aileme bakabiliyorum." ifadesini kullandı.

Aliyu, müşterilerinin kendisinden çok memnun olduğunu ve çayını içmek için sabah ve ikindi vakitlerinde kendisini beklediğini kaydetti.

Hayalinin ileride büyük şehirlerdeki gibi kafe açarak çay ve atıştırmalık yiyecek satmak olduğunu anlatan Aliyu, "Bu meslekte artık tanınan bir kişi oldum. Herkes çayımı istiyor. Bu işi büyütmek ve birilerini istihdam etmek istiyorum." diye konuştu.

İsah Aliyu, kıyafetleri kirlenmeden çaycılık mesleğini yapabildiğini dile getirerek, "Daha önce yaptığım işlerde güzel ya da yeni bir kıyafet giyemiyordum, çünkü hep kirlenirdi. O yüzden 'hep temiz kıyafetlerle çalışabileceğim bir işim olsun' diye dua ederdim ve bu iş de çaycılık oldu." sözlerini sarf etti.