Üye Girişi
Haberler
Nijerya'da 2 Haftada 42 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da 2 Haftada 42 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Dünya Haberleri

Nijerya'nın kuzeyinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 2 haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 96 çete üyesi de yakalandı.

Nijerya'nın kuzeyinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 2 haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Musa Danmadami, güvenlik güçlerinin son 2 haftada ülkenin kuzey bölgesindeki farklı eyaletlerde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Operasyonlarda 42 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Danmadami, operasyonlarda 96 çete üyesinin de yakalandığını aktardı.

Danmadami, operasyonlarda çete üyelerin rehin aldığı 9 sivilin kurtarıldığını ifade ederek, 20 silah, 7 araç ce çetelere ait önemli mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA / Adam Abu - Dünya

Nijerya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title