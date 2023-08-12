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Nijerya'da 186 Yıllık Cami Çöktü: 10 Ölü

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Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki 186 yıllık Zazzau Emirliği Camisi'nin çökmesi sonucu, 10 kişi hayatını kaybetti. Cami çökmesi sırasında 7 kişi de yaralandı. Olayın nedeni araştırılıyor.

Nijerya'nın Kaduna eyaletindeki 186 yıllık Zazzau Emirliği Camisi'nin çökmesi sonucu, 10 kişi hayatını kaybetti.

Zazzau Emiri Ahmad Nuhu Bamalli, yaptığı açıklamada, dün tarihi caminin ikindi namazı sırasında çöktüğünü söyledi.

Bamalli, olayda 10 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade eden Bamalli, çökmenin nedeninin araştırıldığını aktardı.

Zazzau Emirliği Camisi, 1835-1837 yıllarında dönemin emiri Muhammed Bello tarafından inşa ettirilmişti.

Kaynak: AA / Adam Abu - Dünya

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