Nijerya'da 130 Yasa Dışı Silah Ele Geçirildi

Nijerya'da Müslümanlar ile Hristiyanlar arasında şiddet olaylarının yaşandığı Plateau eyaletinde 130 yasa dışı silah ele geçirildi. Özel Askeri Görev Gücü Plateau Komutanı Abdusalam Abubakar, bölgeye sevk edilen ek güçlerin operasyonları sürdürdüğünü belirtti. Eyalette 130 yasa dışı silah ele geçirildiğini kaydeden Abubakar, 'Güçlerimiz her türlü suç ve şiddeti kontrol altına alma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Güçlerimiz çok sayıda operasyon gerçekleştirdi ve yasa dışı silahların büyük ölçüde ele geçirilmesini sağladı.' ifadesini kullandı. Abubakar, ele geçirilen silahların Nijerya Küçük ve Hafif Silahların Kontrolü Ulusal Merkezine (NCCSALW) gönderildiğini aktardı. Plateau Valisi Caleb Mutfwang, son 3 ayda yaşanan din temelli çatışmalarda 300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Nijerya ordusu, eyalette yaşanan dini çatışmalar nedeniyle güvenliği güçlendirmişti.