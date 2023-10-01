Nijerya, bağımsızlığının 63. yılını kutladı

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya, bağımsızlığının 63'üncü yılını kutladı. Ülkenin farklı eyaletlerinde, bağımsızlık günü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, bu yıl üst üste 7'nci kez sivil hükümetin demokratik bir şekilde seçildiğini söyledi.

Afrika kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya, bağımsızlığının 63'üncü yılını kutladı.

Ülkenin farklı eyaletlerinde, bağımsızlık günü kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, "1 Ekim Bağımsızlık Günü" kapsamında resmi televizyon kanalında yayınlanan konuşmasında, bu yıl üst üste 7'nci kez sivil hükümetin demokratik bir şekilde seçildiğini söyledi.

Tinubu, böylelikle daha iyi bir Nijerya yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne bağlılığın, hala Nijerya için yol gösterici olduğunu dile getirdi.

Refah ve büyüme yolunda cesur reformların gerekli olduğunu söyleyen Tinubu, yakıt sübvansiyonunun kaldırılması nedeniyle yaşanan zorlukların farkında olduğuna işaret etti.

Nijerya, 1 Ekim 1960'ta İngiliz sömürgesinden çıkıp bağımsızlığını kazanmıştı.