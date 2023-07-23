Nijer-Mali sınırında terör saldırısı: 12 kişi hayatını kaybetti

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 12 kişi yaşamını yitirdi. Silahlı kişiler, Tillaberi bölgesinin Anzourou köyünde bir tarım arazisini bastı ve olayda tarlada bulunan 12 kişi hayatını kaybetti. Bu sınır hattı El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sık sık saldırısına uğruyor.