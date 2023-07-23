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Nijer-Mali sınırında terör saldırısı: 12 kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 12 kişi yaşamını yitirdi. Silahlı kişiler, Tillaberi bölgesinin Anzourou köyünde bir tarım arazisini bastı ve olayda tarlada bulunan 12 kişi hayatını kaybetti. Bu sınır hattı El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sık sık saldırısına uğruyor.

Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 12 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililerden alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Tillaberi bölgesinin Anzourou köyünde bir tarım arazisini bastı.

Olayda tarlada bulunan 12 kişi hayatını kaybetti.

Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.

Bu sınır hattı El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplarının sık sık saldırısına uğruyor.

Terörle mücadele operasyonlarında yaklaşık 12 bin Nijerli asker görev alırken, bunların neredeyse yarısı 1400 kilometre uzunluğundaki Mali ve Burkina Faso sınırında bulunuyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan - Dünya

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