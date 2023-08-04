Nijer'in Paris Büyükelçisi görevine devam ediyor

Nijer'de yönetime el koyan askeri cuntanın görevden aldığını duyurduğu Nijer'in Paris Büyükelçisi Aichatou Boulama Kane, bu kararın hiçbir geçerliliği olmadığını belirterek, görevine devam edeceğini söyledi.

Aralık 2021'den beri bu görevde bulunan Büyükelçi Kane, Fransız basınına yaptığı açıklamada, kendisinin seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un atadığı Paris Büyükelçisi olduğunun altını çizdi.

Kane, "Darbecilerin görevime son verme kararı hükümsüzdür, hiçbir meşruiyeti yoktur. Ben Nijer'in Paris Büyükelçisiyim, görevime devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Görevden alındığını mektupla öğrendiğini kaydeden Kane, Cumhurbaşkanı Bazum ile telefonda görüştüğünü, Bazum'un kendisine 'görevine devam et' dediğini aktardı.

Nijer'de askeri darbeyle yönetimi ele geçiren "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" Sözcüsü Amadou Abdramane, dün devlet televizyonundan okuduğu bildiride, Nijer'in Abuja, Paris, Lome ve Washington büyükelçilerinin görevine son verildiğini duyurmuştu.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'dan bu yana şahsi konutunda tutuluyor ancak Bazum'un telefon görüşmesi yapmasına izin veriliyor.