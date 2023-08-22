Nijer'in Mali sınırında terör saldırısında 12 asker hayatını kaybetti
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Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 12 asker yaşamını yitirdi. Saldırıda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.
Nijer'in Mali sınırında düzenlenen terör saldırısında 12 asker yaşamını yitirdi.
Devlet televizyonunda çıkan habere göre, kimliği belirsiz silahlı kişilerin, Tillaberi bölgesinin Anzourou ilçesindeki askeri birliği pusuya düşürdüğü kaydedildi.
Olayda 12 askerin hayatını kaybettiği, çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Yine Tillaberi'de 16 Ağustos'taki terör saldırısında 17 asker yaşamını yitirmişti.
Tillaberi, "3 ülke sınırı" olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor.
Söz konusu sınır hattı, El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların sık sık saldırısına uğruyor.