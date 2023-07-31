Nijer Dışişleri Bakanı Fransa'ya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bombalama yetkisi verdi iddiası

Nijer'de askeri cunta, Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou'nun Fransa'ya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bombalama yetkisi verdiğini iddia etti. Ayrıca, darbe destekçilerine biber gazı sıkan bazı Batılı ülkelerin büyükelçilikleri hakkında da bilgi verildi.

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou'nun, Fransa'nın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bombalamasına izin veren bir belge imzaladığını iddia etti.

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) sözcüsü Amadou Abdramane tarafından devlet televizyonundan okunan bildiride, kendini "geçici hükümet başkanı" ilan eden Dışişleri Bakanı Massaoudou'nun, Fransa'ya, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı "bombalama" yetkisi verdiği öne sürüldü.

Bildiride, "Fransa, (Muhammed) Bazum'u kurtarmak için bazı Nijerli yetkililerle görüştü. Geçici Hükümet Başkanı Massaoudou, Fransa'nın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hava saldırısı düzenlemesine olanak veren bir belgeye imza attı." ifadesi kullanıldı.

Cunta tarafından okunan başka bir bildiride de bazı Batılı ülkelerin büyükelçiliklerinin, dün gösteri yapan darbe destekçilerinin üzerine biber gazı sıktığı iddiasında bulunuldu. Bildiride, ülke ismi belirtilmezken, olay sonucu 6 kişinin yaralandığı savunuldu.

Darbecilere bir hafta süre

ECOWAS, dün düzenlediği olağanüstü zirvede, Nijer'deki cuntaya Cumhurbaşkanı Bazum'u serbest bırakması ve Bazum'un görevine tekrar başlaması için bir hafta süre vermişti.

ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale de dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlendiğini ve geçiş hükümetinin başına geçtiğini açıklamıştı.

Bir önceki Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou'nun "sırdaşı" olarak bilinen ve Abdourahmane ismiyle de anılan Tchiani, yaklaşık 10 yıldır Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olarak görev yapıyordu.