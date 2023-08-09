Nijer'deki Türk Vatandaşları Türkiye'ye Getirildi

ASKERİ darbe yönetimi tarafından hava sahası kapatılan Nijer'de bulunan Türk vatandaşları, özel izinle gerçekleşen bir uçuşla Türkiye'ye getirildi.

ASKERİ darbe yönetimi tarafından hava sahası kapatılan Nijer'de bulunan Türk vatandaşları, özel izinle gerçekleşen bir uçuşla Türkiye'ye getirildi. Nijer'deki Türk vatandaşlarını taşıyan uçak, sabah 05.00 sıralarında İstanbul'a ulaştı.

THY'nin TK635 sefer sayılı Airbus A330-200 tipi uçağı, dün öğle saatlerinde İstanbul'dan Nijer'in başkenti Niamey'e hareket etti. THY uçağı, hava sahası tüm uçuşlara kapatılan Nijer'e, alınan özel izinle akşam saatlerinde Niamey Diori Hamani Uluslararası Havalimanı'na indi. Burada bekleyen Türk vatandaşlarını alan uçak, Türkiye saatiyle 23.30 sıralarında Nijer'den havalandı. THY uçağı sabah 05.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na ulaştı.