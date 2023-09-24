Nijer'deki cunta yönetimi Fransız uçaklarının hava sahasını yasakladı

Nijer'deki cunta yönetimi, Fransız uçaklarının Nijer hava sahasını kullanmasını yasakladı.

Geçtiğimiz temmuz ayında askeri darbenin gerçekleştiği Nijer, Fransız uçaklarının hava sahasına girmesini yasakladı. Afrika ve Madagaskar Hava Seyrüsefer Güvenliği Ajansı'nın (ASECNA) web sitesinde yer alan açıklamada, Nijer hava sahasının Air France filosu ve Fransa tarafından kiralanan uçaklara kapatıldığı bildirilerek, önceden izin alınmadıkça hava sahasının "tüm askeri, operasyonel ve diğer özel uçuşlar" için kapalı kalacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Fransa haricinde Nijer hava sahasının tüm ulusal ve uluslararası ticari uçuşlara açık olduğu kaydedildi. Nijer, yaklaşık bir aydır kapalı olan hava sahasını 4 Eylül'de ticari uçuşlara yeniden açmıştı. - NİAMEY