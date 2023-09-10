Nijer'deki askeri yönetim Fransa'yı saldırı hazırlığıyla suçladı

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, Fransa'yı, Batı Afrika ülkeleriyle Nijer'e saldırı hazırlığında olmakla itham etti. Askeri yönetimin sözcüsü Albay Amadou Abdramane, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Fransa'nın, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkeleriyle işbirliği yaparak Nijer'e saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, Fransa'yı, Batı Afrika ülkeleriyle Nijer'e saldırı hazırlığında olmakla itham etti.

Askeri yönetimin sözcüsü Albay Amadou Abdramane, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Fransa'nın, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkeleriyle işbirliği yaparak Nijer'e saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü.

Abdramane, Fransa'nın Fildişi Sahili ve Benin'de asker, askeri uçak, helikopter ve 40 zırhlı araç konuşlandırdığını dile getirdi.

Nijer'de yaklaşık 1500 askeri olan Fransa'nın, ülkeden askerlerini çekip çekmeyeceği bir süredir tartışma konusu olmuştu.

Askeri yönetimin atadığı geçiş hükümetinin Başbakanı Lamine Zeine, geçen hafta yaptığı açıklamada, Fransa ile askerlerini hızlıca çekmesi konusunda görüşmeler yaptıklarını söylemişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Hindistan'da düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'nde bugün yaptığı açıklamada, asker çekme konusunun yalnızca "seçilmiş" Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum'un talebiyle müzakere edilebileceğini dile getirmişti.

ABD de Nijer'deki askerlerini tedbir amaçlı başkent Niamey'deki Fransa ile ortak kullanılan "Niamey 101" üssünden Agadez'deki "Niger 201" üssüne taşıyacaklarını duyurmuştu.

ABD'nin Nijer'de toplam 1100 askeri bulunuyor.

Öte yandan ECOWAS'ın Nijer'e olası askeri müdahale planı kapsamında, Senegalli askerlerin, Nijer'in komşusu Benin'e konuşlandırılacağı iddia edilmişti.

Senegal basınında çıkan haberlerde, Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) Mali'deki kamplarının bir kısmından çekilmesiyle ülkelerine dönen Senegalli askerlerin, ECOWAS'ın Nijer müdahalesi için eğitime alındığı yazılmıştı.

Nijer'deki darbe

Nijer'de, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.