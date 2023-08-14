Nijer'de Terör Saldırısında 6 Asker Hayatını Kaybetti

Nijer'in batısında düzenlenen terör saldırısında 6 asker yaşamını yitirdi. Nijer ordusuna ait konvoy, Tillaberi bölgesindeki Sanam kenti yakınlarında kimliği belirsiz silahlı kişilerce pusuya düşürüldü. Olayda 6 asker hayatını kaybetti. Aynı bölgede düzenlenen operasyonda da 10 terörist öldürüldü. Tillaberi, '3 ülke sınırı' olarak bilinen Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun ortak paylaştığı sınır hattında yer alıyor. Bu sınır hattı El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplarının sık sık saldırısına uğruyor. Terörle mücadele operasyonlarında yaklaşık 12 bin Nijerli asker görev alırken, bunların neredeyse yarısı 1400 kilometre uzunluğundaki Mali ve Burkina Faso sınırında bulunuyor.