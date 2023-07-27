- Nijer'de ordu yönetime el koydu

NİAMEY - Nijer'de ordu, dün Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un Başkanlık Sarayı'nda alıkonduğunun açıklanmasının ardından sabahın ilk saatlerinde yönetime el konulduğunu duyurdu.

Batı Afrika ülkesi Nijer'deki güvenlik kaynakları, dün Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un Başkanlık Sarayı'nda alıkonduğunu duyurmuştu. Bazoum'un Başkanlık Muhafızları tarafından alıkonmasının ardından darbeci askerler ulusal kanalda darbe bildirisi okudu. Bildiride anayasanın feshedildiği, tüm kurumların askıya alındığı ve ülkenin sınırlarının kapatıldığı duyuruldu. Albay Amadou Abdramane, 9 asker ile birlikte yönetime el koyduklarını açıklayarak, "Ülkedeki güvenlik ve yönetim sorunları ile kötü ekonomi darbeyi doğurdu" dedi.

Ülkedeki tüm kurumların askıya alındığını söyleyen Abdramane, "Tüm dış ortaklardan müdahale etmemelerini istiyoruz. Ülkedeki istikrar sağlanana kadar kara ve hava sınırları kapatıldı" ifadelerini kullandı.

Ülkede bir sonraki duyuruya kadar yerel saatle 22.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağının uygulanacağı da açıklandı.

Bazoum'dan açıklama

Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, ordu tarafından alıkonması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zor kazanılmış demokratik kazanımların korunacağı sözünü vererek, "Demokrasiyi ve özgürlüğü seven tüm Nijerliler bunu ister" ifadelerini kullandı.

ABD'den destek

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Binken, darbenin ardından Devlet Başkanı Bazoum'un serbest bırakılması için çağrıda bulunarak, "Bu açıkça iktidarı zorla ele geçirme ve anayasayı bozma çabasıdır" dedi. Ayrıca Blinken'in Bazoum'a bir telefon görüşmesinde, ABD'nin sarsılmaz desteğinin sözünü verdiği öğrenildi.

Arabulucu ECOWAS

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu tarafından yapılan açıklamada, Nijer'deki iktidarı ele geçirme girişiminin en güçlü şekilde kınandığı açıklandı. Batı Afrika ülkesi Benin'in Devlet Başkanı Patrice Talon ise ECOWAS adına arabuluculuk yapmak üzere başkent Niamey'e gitti. Talon yaptığı açıklamada, Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için tüm yolların kullanılacağını, ancak her şeyin barış ve uyum içinde yapılması gerektiğini söyledi.

Nijer'de dört darbe yaşandı

Fransa'nın ve diğer batılı ulusların yakın müttefiki olan ve 2021 yılında demokratik olarak seçilen Nijer Devlet Başkanı Mohamed Bazoum yönetimine yapılan darbe Nijer'de ilk değil. Ülkede Fransa'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandığı 1960 yılından bu yana 1974, 1996, 2010 ve son olarak 2023 yılı olmak üzere dört darbe yaşanırken, çok sayıda da darbe girişimi gerçekleştirildi.