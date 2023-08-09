Nijer'de mahsur kalan Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi

ASKERİ darbe yönetimi tarafından hava sahası kapatılan Nijer'de mahsur kalan Türk vatandaşları, özel izinle gerçekleşen bir uçuşla Türkiye'ye getirildi.

26 Temmuz'da yaşanan askeri darbenin ardından hava sahasının kapanması nedeniyle ülkede mahsur kalan çoğunluğu Türk vatandaşlarından oluşan 226 yolcu Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla sabah 05.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Türkiye'ye dönmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Ramazan Kemat, "Biraz sıkıntılı süreçlerimiz oldu orada. Orada biz yol yapımında çalışıyorduk, ortalık orada biraz karıştı. Askerler yönetime el koydu. Karşımıza ne gelecek bilmiyoruz çünkü otorite boşluğu oluştu ülkede. Ama Türklere karşı kötü bir durum oluşmadı. Gitmek isteyen arkadaşlarımız vardı firmamızda, sağ olsun yardımcı oldu. Gelmek isteyen arkadaşlarımız geldi ama orada çalışmaya devam eden çok arkadaşımız var. Konsolosluğumuz gerçekten çok iyi çalışıyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün tahliye esnasında büyük bir çaba gösterdi. Ülkemizde olmaktan çok mutluyuz" dedi.

ASKER YÖNETİME EL KOYMUŞTU