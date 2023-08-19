Nijer'de Gönüllüler Milis Gücüne Kaydolmak İçin Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Nijer'de binlerce kişi, 26 Temmuz'daki darbenin ardından Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) Nijer'e olası bir askeri müdahalesine karşı gönüllülerden oluşan bir milis gücüne kaydolmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Binlerce gönüllü, Nijer'i Savunma Gönüllüleri (VDN) isimli sivil milis gücü içine kaydolmak için başkent Niamey'deki General Seyni Kountche Stadyumu'nda toplandı. Gönüllüler, VDN yetkililerinin listesinde yer alabilmek için kayıt yaptırdı. Nijer'deki gönüllü milislerin, askeri yönetimin ihtiyaç duyması halinde, silahlı mücadelenin yanı sıra tıbbi bakım, lojistik, teknik ve mühendislik alanlarında orduya yardım etmesi planlanıyor. ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, Gana'nın başkenti Akra'da düzenledikleri toplantıda Nijer'e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu duyurulmuştu. ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı. Nijer'deki darbe Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.