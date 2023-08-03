Nijer'de France 24 ve RFI Yayınları Kesildi

Nijer'de askerin yönetime el koyması sonrasında France 24 ve RFI radyosunun yayınları kesildi. France 24 ve RFI'nın bağlı olduğu medya grubu France Medias Monde'dan yapılan açıklamada, yayınların yasa dışı şekilde kesilmesi kınandı. Benzer şekilde Mali ve Burkina Faso'da da France 24 ve RFI yayınları kalıcı olarak kesilmişti. Radyo, Batı Afrika'da elektrik ve internetin kısıtlı olduğu bölgelerde ana haber alma aracı olarak önemli bir rol oynuyor.