Nijer'de devrik lider Devlet Başkanı Mohamed Bazoum ilk kez görüntülendi.

Nijer'de 26 Temmuz'da Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un Başkanlık Sarayı'nda alıkonduğu ifade edilmiş, 27 Temmuz'da ise Muhafız askerleri yönetime el koyulduğunu açıklamıştı. Ülkede yönetime darbe ile el konulmasından bu yanda haber alınamayan devrik lider Devlet Başkanı Mohamed Bazoum ilk kez görüntülendi. Çad lideri Mahamat Idriss Deby Itno, Nijer'in başkenti Niamey'e gerçekleştirdiği ziyaretinde Bazoum ile bir araya geldi. Bazoum ile çektirdiği poz veren Itno, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) talebiyle Nijer'de arabuluculuk yürüten Itno, Niamey temaslarında askeri cunta ile de görüştü.

Itno arabuluculuk faaliyetleriyle krize "barışçıl bir çözüm" amaçladığını ifade etti.

ECOWAS, Nijerya'nın başkenti Abuja'da yaptığı olağanüstü toplantının ardından Nijer'deki cunta yönetimine ültimatom vererek, Nijer'in devrik lideri Devlet Başkanı Muhammed Bazoum'un 1 hafta içinde yeniden göreve getirilmemesi halinde askeri müdahale tehdidinde bulunmuştu. - NİAMEY