Nijer'de Darbe Yanlıları Gösteri Düzenledi

Nijer'in başkenti Niamey'de binlerce kişi, geçen hafta gerçekleşen darbeye destek vermek için düzenlenen gösteriye katıldı. Darbe taraftarları, Nijer'e yaptırımlar uygulayan Batı Afrika ülkelerini protesto etti ve yabancı askerlerin ülkeyi terk etmesini istedi. Ülkede İngiliz ve Fransız askerleri bulunuyor ve bunlar İslamcı militanlara karşı mücadeleye destek veriyor. Gösteride herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı ancak Pazar günü yapılan darbe yanlısı gösteride, Fransız Büyükelçiliği'ne saldırı olmuştu. Bunun ardından birçok ülke Nijer'deki diplomatlarını ülkeden tahliye etmeye başladı.

Nijer'in başkenti Niamey'de binlerce kişi, geçen hafta gerçekleşen darbeye destek vermek için düzenlenen gösteriye katıldı.

Darbe taraftarları, Nijer'e yaptırımlar uygulayan Batı Afrika ülkelerini protesto etti ve yabancı askerlerin ülkeyi terk etmesini istedi.

Perşembe günü ayrıca Nijer'in Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 63. yıl dönümüydü.

Ülkede İngiliz ve Fransız askerleri bulunuyor ve bunlar İslamcı militanlara karşı mücadeleye destek veriyor.

Gösteride herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı ancak Pazar günü yapılan darbe yanlısı gösteride, Fransız Büyükelçiliği'ne saldırı olmuştu.

Bunun ardından birçok ülke Nijer'deki diplomatlarını ülkeden tahliye etmeye başladı.

Ayrıca daha önceki gösterilerde Rusya bayrakları ve Rusya lideri Vladimir Putin'e destek sloganları atılması da dikkat çekmişti.

Bu kez destek gösterisini düzenleyenler katılımcılardan Rusya bayrağı taşımamalarını istedi.

Rusya da darbenin hemen ardından, yönetimin acilen devrik lider Mohamed Bazoum'a geri verilmesini talep eden bir açıklama yapmıştı.

Nijer'deki gazeteciler, darbe yanlıları sokaklarda olsa da, en az onlar kadar Nijerlinin de darbe karşıtı olduğunu aktarıyor.

Ne olmuştu?

Nijer'de bir grup asker 26 Temmuz'da televizyondan darbe yaptıklarını duyurmuş, ardından General Abdourahmane Tchiani kendisini ülkenin yeni lideri ilan etmişti.

Devrik lider Mohamed Bazoum, Nijer'in 1960'taki bağımsızlığından bu yana ilk seçilmiş liderdi. Bazoum, bölgedeki İslamcı militanlara karşı mücadelede Batılı ülkeler tarafından önemli bir müttefik olarak görülüyordu.

Bazoum'um kendi korumaları tarafından gözaltında tutulduğu, sağlık durumunun da iyi olduğu açıklanmıştı.

Nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i Müslüman olan Nijer, eski bir Fransız sömürgesi.

Ülke ayrıca dünyadaki 7. en büyük uranyum üreticisi.

Bölgesel ve uluslararası tepkiler:

15 Batı Afrika ülkesinden oluşan Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Birliği (Ecowas), darbe ardından ülkeye ekonomik ve ticari yaptırımlar uygulamaya başladı. Ayrıca Bazoum'un Pazar gününe kadar yeniden yönetime getirilmemesi halinde askeri güç kullanabileceklerini açıkladılar.

Senagal, Ecowas'ın kararına bağlı olarak asker desteği vereceğini açıkladı.

Bölgede askeri darbeler sık yaşanıyor. Komşu ülkeler Mali, Burkina Faso ve Guinea'de de geçen yıllarda askerler yönetime el koymuştu.

Ayrıca Nijer'in elektrik dağıtıcısı şirket, komşu Nijerya'nın elektrik akışını kestiğini iddia etti ancak Nijerya'dan buna yönelik bir doğrulama gelmedi.

Kendisini ülkenin yeni lideri ilan General Tchiani, dış ülkeleri "iç işlerine karışmamaları" konusunda uyardı.